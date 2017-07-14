Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с микроавтобусом на Кубани

ДТП произошло на федеральной автодороге М-4 «Дон» около 2.40 пятницы в Кореновском районе Кубани. В районе станицы Платнировской 67-летний водитель маршрутного микроавтобуса Iveco съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. По данным прокуратуры региона, пострадали восемь человек, шесть из которых доставлены в больницу с различными травмами, в том числе двое детей.