В Ростове автомобиль сбил 13-летнюю девочку
13-летняя девочка пострадала в результате ДТП, которое произошло вечером 13 июля в Ростове, сообщили в
13-летняя девочка пострадала в результате ДТП, которое произошло вечером 13 июля в Ростове, сообщили в
Авария случилась около 20:50 в районе дома № 9 по пр. Космонавтов.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion допустил наезд на школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения.
Очевидцы сообщают, что девочка выскочила на дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП школьница с травмами была доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.