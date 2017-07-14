В Воронежской области «Лада» опрокинулась в кювет: погибла девушка
Предполагают, что водитель не справился с управлением авто.
Предполагают, что водитель не справился с управлением авто.
Вечером в четверг, 13 июля, в Бутурлиновском районе по трассе ехал 21-летний молодой человек на «Ладе». По данным МВД, около 17:00 он не справился с управлением — автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.
«В результате ДТП водитель с 18-летней пассажиркой из Бутурлиновки госпитализированы в больницу, — рассказали в
Сейчас полицейские проводят проверку — выясняют все обстоятельства произошедшего.