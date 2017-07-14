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13:08 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области «Лада» опрокинулась в кювет: погибла девушка

Предполагают, что водитель не справился с управлением авто.

Вечером в четверг, 13 июля, в Бутурлиновском районе по трассе ехал 21-летний молодой человек на «Ладе». По данным МВД, около 17:00 он не справился с управлением — автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель с 18-летней пассажиркой из Бутурлиновки госпитализированы в больницу, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Впоследствии в реанимации девушка скончалась от полученных травм».

Сейчас полицейские проводят проверку — выясняют все обстоятельства произошедшего.

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