В Поворинском районе 2 подростка угнали автомобиль Ford
По пути в Поворино машина заглохла.
По пути в Поворино машина заглохла.
Поворинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 15 и 17 лет из села Пески, угнавших автомобиль Ford. Об этом сообщила
По данным полиции, парни увидели автомобиль, припаркованный около дома на улице Ленинской села Пески, в июле 2017 года. Машина была не заперта. Сельчане обнаружили ключи в замке зажигания, завели автомобиль и уехали в Поворино. В пути машина заглохла. Подростки оставили машину на дороге и скрылись.
Полицейские задержали их. Молодые люди во всем признались. Сельчанам грозит до 7 лет лишения свободы по ст. 166 УК РФ (угон).