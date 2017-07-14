В Поворинском районе 2 подростка угнали автомобиль Ford

Поворинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 15 и 17 лет из села Пески, угнавших автомобиль Ford. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 14 июля.

По данным полиции, парни увидели автомобиль, припаркованный около дома на улице Ленинской села Пески, в июле 2017 года. Машина была не заперта. Сельчане обнаружили ключи в замке зажигания, завели автомобиль и уехали в Поворино. В пути машина заглохла. Подростки оставили машину на дороге и скрылись.