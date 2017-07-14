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13:07 (мск), источник: dostup1.ru

Вспоротые трупы ежиков найдены жителями Троицка

Горожане призывают найти и наказать живодера, а также активно распространяют данную информацию.

В Троицке (Челябинская область) местные жители нашли трупы жестоко убитых ежей — вспоротые тела животных были разбросаны по улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, в социальной сети появился пост с шокирующими фотографиями. Местная жительница вела ребенка в детский сад в поселке ГРЭС и увидела убитых животных.

Эта новость возмутила жителей города. Они активно распространяют данную информацию в СМИ, планируют написать заявление в прокуратуру.

Участковый сотрудник полиции, согласно информации местных жителей, уже в курсе ситуации.

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