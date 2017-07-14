Полиция задержала подозреваемого в убийстве жительницы Омской области
32-летний житель региона может быть причастен к майскому преступлению в Азовском районе.
32-летний житель региона может быть причастен к майскому преступлению в Азовском районе.
Ранее судимый 32-летний житель Омской области задержан полицией по подозрению в убийстве. Полицейские отправили задержанного в изолятор временного содержания, — сообщает
Полицией в результате
По данным оперативников, резаную рану шеи потерпевшей фигурант нанес
Напомним, убийство произошло в Азовском районе в мае 2017 года. Тело девушки обнаружили родственники в ее доме. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.