На дороге Ульяновск — Димитровград — Самара автомобилистка на Toyota съехала в кювет
Женщину доставили в больницу.
Женщину доставили в больницу.
В Красноярском районе 13 июля, в 18:15, на 73 км дороги Ульяновск — Димитровград — Самара 31-летняя водитель Toyota Auris, по предварительной версии полицейских, нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и съехала в правый кювет, где машина перевернулась.
В результате аварии автомобилистку доставили в больницу с травмами, но госпитализация ей не понадобилась. Об этом сообщает