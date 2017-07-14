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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Ловца покемонов Соколовского внесли в список террористов

Российский блогер Руслан Соколовский, которого ранее осудили на два года и три месяца условно за возбуждение ненависти к христианству и исламу, попал в список действующих террористов и экстремистов. Их список опубликован на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Источник: РИА "Новости"

Соколовский в Twitter подтвердил, что попал в список, и уточнил, что из-за этого потерял доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal.

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Его адвокат Алексей Бушмаков в беседе с РИА Новости добавил, что все счета его подзащитного заблокированы.

В августе 2016 года Соколовский снял видео о том, как играет в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В ролике он отмечал, что не считает, что хождение по храму со смартфоном может быть оскорбительным для прихожан. В сентябре блогера арестовали.

Первоначально суд назначил блогеру наказание в виде 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, разжигание вражды и незаконный оборот спецсредств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

Позднее условный приговор был смягчен до двух лет и трех месяцев.

Комментарии
2
Vova @
Мне абсолютно безразличен этот товарищ... Но начерта о нем на весь мир рассказывать? Покемонов он ловил... Кто- то в белой горячке червяков по дому собирает... и ничего... его даже не лечат... Куда катится эта страна?
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Сергей Селезнев
Это финиш. Все что нужно знать о действиях властей нашей страны.
Их давно проверяли у психиатров? Может быть они уже давно не дееспособны и не могут занимать такие должности?
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