Из-за африканской чумы в Омской области ликвидируют свиней
В среду, 12 июля, ветлаборатория выявила африканскую чуму свиней в 3 км от села Верблюжье Саргатского района, где накануне в личном хозяйстве произошел падеж 11 свиней, в основном поросят.
В среду, 12 июля, ветлаборатория выявила африканскую чуму свиней в 3 км от села Верблюжье Саргатского района, где накануне в личном хозяйстве произошел падеж 11 свиней, в основном поросят.
Генетический материал был направлен самолетом во Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии, откуда 13 июля ночью пришло подтверждение диагноза.
Заболевших свиней утилизировали, сараи сожгли, очаг дезинфицировали, сообщила
«Для недопущения распространения африканской чумы свиней, ликвидации эпизоотического очага в радиусе 5 км, куда входит село Верблюжье, будет ликвидировано поголовье свиней — примерно 100 голов с последующей компенсацией ущерба владельцам по цене выше рыночной в живом весе. В угрожающей зоне установлен карантин, который предусматривает запрет на вывоз животноводческой продукции и разведение свиней в течение года. На свинокомплексах региона введены дополнительные меры защиты, чтобы не допустить заноса инфекции на территорию», — комментирует глава Минсельхоза Максим Чекусов.
Сейчас в селе работает специальная комиссия. Ситуация грозит даже режимом ЧС в Саргатском районе и административными делами.