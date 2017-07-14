Из-за африканской чумы в Омской области ликвидируют свиней

«Для недопущения распространения африканской чумы свиней, ликвидации эпизоотического очага в радиусе 5 км, куда входит село Верблюжье, будет ликвидировано поголовье свиней — примерно 100 голов с последующей компенсацией ущерба владельцам по цене выше рыночной в живом весе. В угрожающей зоне установлен карантин, который предусматривает запрет на вывоз животноводческой продукции и разведение свиней в течение года. На свинокомплексах региона введены дополнительные меры защиты, чтобы не допустить заноса инфекции на территорию», — комментирует глава Минсельхоза Максим Чекусов.