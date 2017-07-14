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16:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Следователи нашли таксиста, участвовавшего в массовой драке на Ленинском проспекте

Следователи установили личность таксиста, который участвовал в массовой драке на Ленинском проспекте. Мужчину вызвали в правоохранительные органы для дачи показаний. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Источник: Калининград.Ru

Как выяснилось, инцидент произошёл около 4:00 9 июля.

«В ближайшее время в распоряжение следственных органов будет предоставлена и детально изучена видеозапись с камер наружного наблюдения системы “Безопасный город”, зафиксировавших конфликт и дальнейшее передвижение его участников по городу. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Очевидцев конфликта и всех, кто располагает информацией о личностях участников, просят обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда по адресу ул. 9 Апреля, д. 60б либо по телефонам 8−401−2−305−758, 8−401−2−305−760.

Массовая драка на Ленинском проспекте произошла на проезжей части рядом с гостиницей «Калининград». Конфликт возник между пешеходами и людьми, ехавшими в автомобиле такси. Впоследствии к ним присоединились прохожие. Потасовку зафиксировали камеры системы «Безопасный город».

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