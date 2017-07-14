Следователи нашли таксиста, участвовавшего в массовой драке на Ленинском проспекте

Как выяснилось, инцидент произошёл около 4:00 9 июля.
«В ближайшее время в распоряжение следственных органов будет предоставлена и детально изучена видеозапись с камер наружного наблюдения системы “Безопасный город”, зафиксировавших конфликт и дальнейшее передвижение его участников по городу. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
Очевидцев конфликта и всех, кто располагает информацией о личностях участников, просят обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда по адресу ул. 9 Апреля, д. 60б либо по телефонам 8−401−2−305−758, 8−401−2−305−760.
Массовая драка на Ленинском проспекте произошла на проезжей части рядом с гостиницей «Калининград». Конфликт возник между пешеходами и людьми, ехавшими в автомобиле такси. Впоследствии к ним присоединились прохожие. Потасовку зафиксировали камеры системы «Безопасный город».