Следователи нашли таксиста, участвовавшего в массовой драке на Ленинском проспекте

Источник: Калининград.Ru

Как выяснилось, инцидент произошёл около 4:00 9 июля.

«В ближайшее время в распоряжение следственных органов будет предоставлена и детально изучена видеозапись с камер наружного наблюдения системы “Безопасный город”, зафиксировавших конфликт и дальнейшее передвижение его участников по городу. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Очевидцев конфликта и всех, кто располагает информацией о личностях участников, просят обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда по адресу ул. 9 Апреля, д. 60б либо по телефонам 8−401−2−305−758, 8−401−2−305−760.