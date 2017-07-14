Собаки покусали двух женщин, разносящих жировки в Могилеве
Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Две женщины, разносившие жировки в частном секторе Могилева, стали жертвами нападения собак, сообщила газета «Могилевские ведомости».
Инцидент произошел с сотрудниками Центра городских информационных систем, которые принесли в частные дома квитанции по оплате ЖКУ.
По информации издания, напавшие на женщин, не были привязаны или закрыты в вольере.
Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.