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13:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львове задержали руководство бронетанкового завода

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в среду руководство Львовского бронетанкового завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным ведомства, задержанных подозревают в совершении преступления, квалифицируемого как «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Также задержан основатель коммерческой структуры — ООО.

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Должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП «Львовский бронетанковый завод», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 миллионов гривен.

Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены использованные двигатели. Выпуск этой модели двигателей был прекращен еще в 1990-х годах, о чем инициаторам схемы было хорошо известно, — пояснили в НАБУ.

По предварительной информации, среди задержанных — директор ЛБТЗ Роман Тымкив и его зам Олег Ткаченко.

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