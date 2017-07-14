Трое подростков из Чердынского района осуждены за угон автомобиля

По информации СУ СКР по Пермскому краю, угон был совершен 21 ноября 2016 года. Подростки угнали ВАЗ-21099 от дома и разъезжали на нем по городу. До тех пор, пока не застряли в снежной бровке. Бросив автомобиль, они скрылись.



Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.