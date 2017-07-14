Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Названы самые комфортные для жизни российские города
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Щиты Венесуэлы
13:55 (мск), источник: Новости Перми

Трое подростков из Чердынского района осуждены за угон автомобиля

15-летние приятели угнали автомобиль, принадлежащий опекуну одного из них, и катались на нем по Чердыни, пока не застряли в сугробе.

По информации СУ СКР по Пермскому краю, угон был совершен 21 ноября 2016 года. Подростки угнали ВАЗ-21099 от дома и разъезжали на нем по городу. До тех пор, пока не застряли в снежной бровке. Бросив автомобиль, они скрылись.

Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
УФАС возбудило дело против интернет-рекламы студии эротического массажа
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Близнецы родились через 4 месяца после смерти мозга матери Бразильские врачи в течение рекордных 123 дней поддерживали жизнь малышей в матке женщины.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь