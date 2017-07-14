Сотрудники полиции сбили ребенка на велосипеде в Уральске
ДТП произошло 13 июля по улице Курмангазы в районе Дома Быта, сообщает портал «Мой город».
ДТП произошло 13 июля по улице Курмангазы в районе Дома Быта, сообщает портал «Мой город».
Как сообщают очевидцы, полицейская машина якобы сбила ребенка на велосипеде.
Данную информацию в УВД города Уральск подтвердили, однако от дальнейших комментариев отказались.
«В результате ДТП у мальчика диагностировали перелом ноги со смещением», — рассказали очевидцы.