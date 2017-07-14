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13:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

26-летняя жительница Братска заблудилась в лесу

Полиция разыскивает пропавшую девушку.

Источник: 38.мвд.рф

26-летняя жительница Братска Юлия Федорова ушла из общежития на улице Южной, заблудилась в лесу и пропала без вести накануне, 13 июля. Поиски девушки ведут сотрудники уголовного розыска, участковые, а также волонтеры и родственники. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пропавшая вышла из общежития около 9.00. Вечером она позвонила и сообщила, что заблудилась в лесу предположительно в районе горы Солдатской. Сейчас там ведутся поиски.

«Девушке на вид 26 лет, рост 175 см, плотное телосложение, длинные русые волосы, синяк на левой щеке. Была одета в розовую футболку, ярко-розовую мастерку, черные брюки и коричневые туфли. При себе имела дамскую черную сумочку, в которой находился паспорт и страховой полис на имя пропавшей, ключи от квартиры и сотовый телефон Jinga», — отметили в ведомстве.

Жителей, что-либо знающих о местонахождении Юлии Федоровой, просят сообщить в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Братское» по улице Южной, 51 в Братске, либо позвонить по телефонам 8 (3953) 45−12−85, 8 (3953) 46−98−25 или 02.

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