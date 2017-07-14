26-летняя жительница Братска заблудилась в лесу
Полиция разыскивает пропавшую девушку.
Полиция разыскивает пропавшую девушку.
26-летняя жительница Братска Юлия Федорова ушла из общежития на улице Южной, заблудилась в лесу и пропала без вести накануне, 13 июля. Поиски девушки ведут сотрудники уголовного розыска, участковые, а также волонтеры и родственники. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Пропавшая вышла из общежития около 9.00. Вечером она позвонила и сообщила, что заблудилась в лесу предположительно в районе горы Солдатской. Сейчас там ведутся поиски.
«Девушке на вид 26 лет, рост 175 см, плотное телосложение, длинные русые волосы, синяк на левой щеке. Была одета в розовую футболку,
Жителей,