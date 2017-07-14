В Уинском районе муж набросился с ножом на жену

Как сообщили в краевом ГУ МВД, инцидент произошёл в посёлке Аспинский. Во время семейной ссоры мужчина на крыльце дома ударил 35-летнюю супругу ножом в живот. Её госпитализировали в больницу. Мужчина уже дал признательные показания. Известно, что во время совершения преступления он был пьян.