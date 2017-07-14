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14:29 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске нашли водителя «девятки», сбившего мальчика на 24-й Северной

Ребёнок ехал по тротуару на велосипеде.

Полицейские нашли водителя «девятки», который сбил 12-летнего мальчика на 24-й Северной 12 июля в 17.30, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Мужчина ехал по междворовому проезду и, сворачивая на ул. 24-я Северная, сбил ребёнка, который ехал по тротуару на велосипеде. Мальчика госпитализировали.

Разыскиваемым водителем оказался 35-летний омич. В отношении него стражи порядка возбудили административные дела — за оставление места аварии и нарушение правил маневрирования.

Материалы передали в суд. По ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) ему грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Процессуальное решение будет принято по результатам дальнейшей проверки, в том числе после того, как эксперты установят степень вреда здоровью мальчика.

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