В Самаре за неделю украли второй экскаватор-погрузчик
В ночь на 13 июля с автостоянки у дома по пр. Ленина, 17 в Самаре был похищен
В ночь на 13 июля с автостоянки у дома по пр. Ленина, 17 в Самаре был похищен
Напомним, 8 июля в Советском районе от дома по ул.
В тот же день в Октябрьске от дома по ул. Волжской, 32 пропала бордовая пятилетняя Lada Kalina. Местные оперативники проводят проверку заявления.
А в пос. Черновский Волжского района утром с берега р. Самара была похищена белая шестилетняя «Нива». Полиция в связи с этим возбудила уголовное дело.