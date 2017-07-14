В Усть-Катаве пропали 16,5 миллиона коммунальных платежей
Жителей.
Жителей.
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Как сообщили «Уралинформбюро» в
Арбитражный суд региона обязал ООО «СтокСервис» выплатить в пользу ПАО «Челябэнергосбыт» задолженность за услуги в размере 14 миллионов рублей. Но директор компании не исполнил решение.
Полиция завела уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, за злостное неисполнение судебного решения (ст. 315 УК РФ) бизнесмену грозит до 2 лет лишения свободы.