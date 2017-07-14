В Усть-Катаве пропали 16,5 миллиона коммунальных платежей

В Усть-Катаве 16,5 миллиона коммунальных платежей жителей не дошли до поставщика энергоресурсов — ПАО «Челябэнергосбыт». Деньги осели на счетах недобросовестного предпринимателя.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, собственники оплачивали услуги ООО «СтокСервис». Сбором денег занималось ООО «Городской очистной комплекс». Компании возглавлял один и тот же человек. Часть средств он должен был перечислять поставщику энергоресурсов, однако деньги оседали на счетах ООО «Городской очистной комплекс».

Арбитражный суд региона обязал ООО «СтокСервис» выплатить в пользу ПАО «Челябэнергосбыт» задолженность за услуги в размере 14 миллионов рублей. Но директор компании не исполнил решение.