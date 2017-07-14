Волгоградка идет под суд за убийство соседского кота

49-летняя женщина предстанет перед судом за убийство кота своего соседа по коммунальной квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 8 августа 2016 года женщина ворвалась в комнату своего 33-летнего соседа и, схватив его кота, лежавшего на подоконнике, выбросила животное из окна восьмого этажа. В результате падения питомец мужчины погиб.

Полицейские возбудили в отношении женщины уголовное дело за жестокое обращение с животным. Ей грозит арест на срок до шести месяцев.