В Волгограде супружеская пара взяточников получила 7 лет колонии и 11 млн штрафа

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, ранее сообщалось, что решением апелляционной инстанции Волгоградского облсуда по представлению прокуратуры отменен приговор Тракторозаводского районного суда от 27 апреля 2016 года в отношении указанных лиц. Тогда Карпенко была оправдана.

Этим же приговором Жуков был признан виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество, посредничестве во взяточничестве и осужден к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей. Он был оправдан в части совершения одного эпизода мошенничества, покушении на мошенничество и покушении в посредничестве во взяточничестве.

Однако прокуратура не согласилась с приговором суда первой инстанции, оспорила его в апелляционном порядке. В итоге облсуд отменил приговор Тракторозаводского районного суда от 27 апреля 2016 года, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Суд установил, что в 2014 году Карпенко внесла ложные сведения в справку об установлении второй группы инвалидности пенсионеру МВД, не имеющему соответствующего заболевания и претендовавшему на крупную страховую выплату в случае установления у него подходящего под критерии инвалидности заболевания, приобретённого в период службы.

Свои услуги предприимчивая супружеская пара оценила в 450 тысяч рублей. Получив от пенсионера 200 тысяч рублей первой части взятки, Карпенко выдала ему справку об инвалидности. Вторую часть взятки пара не дождалась, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Жуков периодически получал от граждан денежные средства в размере от 45 до 380 тысяч рублей якобы за оказание помощи в продлении и установлении инвалидности, которые он должен был передать Карпенко. На самом деле полученные деньги он никому не передавал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Свою вину в совершенных преступлениях Карпенко не признала, Жуков признал частично. Тракторозаводской районный суд приговорил Наталью Карпенко к наказанию в виде штрафа в размере 10 миллионов рублей, Игоря Жукова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Жуков взят под стражу в зале суда.