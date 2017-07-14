Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Щиты Венесуэлы
14:26 (мск), источник: Newtimes.kz

В дачном поселке Уральска убили 21-летнего парня

Убийство произошло ночью 14 июля на въезде в первый дачный поселок, сообщает портал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

По словам полицейских, ночью произошло убийство парня 1996 года рождения. Однако при каких обстоятельствах произошло преступление, полицейские не рассказывают, ссылаясь на интересы следствия.

«Силовики оцепили дачный поселок. Они проверяют улицы, дома, а также проезжающий там транспорт. Жители поселка также рассказывают, что проверка идет и во втором дачном поселке», — сообщает издание.

Другие подробности выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Близнецы родились через 4 месяца после смерти мозга матери Бразильские врачи в течение рекордных 123 дней поддерживали жизнь малышей в матке женщины.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь