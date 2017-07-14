При пожаре в ЖК «Highvill» погибли иностранцы

Источник: Informburo.kz

Гражданин Нигерии и гражданка Великобритании погибли при пожаре в ЖК «Highvill» в Астане.

«Факт возгорания квартиры зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 292 ч. 3 УК РК. На месте обнаружены трупы гражданина Нигерии 1953 года рождения, его супруги 1963 года рождения гражданки Великобритании и двоих несовершеннолетних детей в возрасте 17 и 8 лет», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Также в ДВД отметили, что в настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.