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14:25 (мск), источник: Informburo.kz

При пожаре в ЖК «Highvill» погибли иностранцы

Во время пожара в ЖК «Highvill» в Астане погибла семья иностранцев с детьми, сообщили полицейские.

Источник: Informburo.kz

Гражданин Нигерии и гражданка Великобритании погибли при пожаре в ЖК «Highvill» в Астане.

«Факт возгорания квартиры зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 292 ч. 3 УК РК. На месте обнаружены трупы гражданина Нигерии 1953 года рождения, его супруги 1963 года рождения гражданки Великобритании и двоих несовершеннолетних детей в возрасте 17 и 8 лет», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Также в ДВД отметили, что в настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.

Пожар в элитарном ЖК «Highvill» произошёл в 5 утра 14 июля. В результате пожара от отравления угарным газом погибло четыре человека, из них двое детей.

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