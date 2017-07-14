Продавцы арбузов расстались с жизнью в Карасуке

«Утром 13 июля возле торгового павильона на улице Сорокина местными жителями в салоне автомобиля “Газель” были обнаружены тела молодых людей 1991 и 1993 годов рождения. Оба жителя села Анисимовка Карасукского района. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение», — сообщается на сайте «Наша Жизнь Карасук».

Парни работали торговцами арбузов и были обнаружены в кабине рабочей машины, которую увидел хозяин торговой точки. «Это суицид, связанный с тяжелой жизненной ситуацией», — сообщил начальник следственного отдела Евгений Воробьев. Его слова подтверждаются фактом — у одного из парней недавно умерла мать от тяжелой болезни.

По сообщению правоохранительных органов, на телах погибших нет признаков телесных повреждений и следов насильственных действий. Сейчас проводится экспертиза, которая прояснит: были ли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения или находились под действием наркотических веществ. Но следов распития «горячительного» в фургоне следователи не обнаружили, как и присутствия наркотиков.