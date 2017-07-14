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14:55 (мск), источник: Интерфакс

Военнослужащий застрелен в кафе мини-гостиницы в Нижегородской области, подозреваемый задержан

Нижний Новгород. 14 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Следователи выясняют обстоятельства убийства военнослужащего в Володарском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, рано утром в пятницу в кафе мини-гостиницы, расположенной на улице Школьной в поселке Мулино, между двумя мужчинами произошла ссора.

В результате один выстрелил из своего револьвера в живот другому, после чего скрылся. От полученного ранения 39-летний потерпевший скончался на месте.

По «горячим следам» 47-летний подозреваемый был задержан. Им оказался житель поселка.

«Погибший являлся военнослужащим. По предварительным данным, законных оснований на владение огнестрельным оружием у подозреваемого не имеется», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время следователи предъявляют подозреваемому обвинение, устанавливают обстоятельства и мотив преступления», — отмечается в пресс-релизе.

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