Военнослужащий застрелен в кафе мини-гостиницы в Нижегородской области, подозреваемый задержан

По версии следствия, рано утром в пятницу в кафе мини-гостиницы, расположенной на улице Школьной в поселке Мулино, между двумя мужчинами произошла ссора.

В результате один выстрелил из своего револьвера в живот другому, после чего скрылся. От полученного ранения 39-летний потерпевший скончался на месте.

По «горячим следам» 47-летний подозреваемый был задержан. Им оказался житель поселка.

«Погибший являлся военнослужащим. По предварительным данным, законных оснований на владение огнестрельным оружием у подозреваемого не имеется», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).