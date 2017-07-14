Военнослужащий застрелен в кафе мини-гостиницы в Нижегородской области, подозреваемый задержан
Нижний Новгород. 14 июля.
Нижний Новгород. 14 июля.
По версии следствия, рано утром в пятницу в кафе
В результате один выстрелил из своего револьвера в живот другому, после чего скрылся. От полученного ранения 39-летний потерпевший скончался на месте.
По «горячим следам» 47-летний подозреваемый был задержан. Им оказался житель поселка.
«Погибший являлся военнослужащим. По предварительным данным, законных оснований на владение огнестрельным оружием у подозреваемого не имеется», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«В настоящее время следователи предъявляют подозреваемому обвинение, устанавливают обстоятельства и мотив преступления», — отмечается в