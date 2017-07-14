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16:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение

До конца 14 июля, а также в течение 15 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.

В случае возникновения аварий доступен вызов по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112 (городской и мобильный телефоны), сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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