В Миассе ребёнок застрял на детской площадке
Спасатели помогли 10-летней девочке, у которой нога застряла между дощечками на горке.
Спасатели помогли 10-летней девочке, у которой нога застряла между дощечками на горке.
Спасатели помогли девочке, у которой нога застряла между дощечками на горке, сообщают в
Инцидент произошёл 13 июля в Миассе. 10-летняя девочка, приехавшая с родителями в гости из Когалыма, играла во дворе дома в детском городке. Неожиданно нога ребёнка провалилась между досками.
«Прибыв на место, сотрудники спасотряда аккуратно приподняли дощечку ломом и монтировкой и освободили ребёнка. К счастью, девочка отделалась только лёгким испугом», — рассказывают
Напомним, в Миассе спасатели снимали с дерева посреди реки мальчика, который испугался плававшего в воде зверя.