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15:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Миассе ребёнок застрял на детской площадке

Спасатели помогли 10-летней девочке, у которой нога застряла между дощечками на горке.

Спасатели помогли девочке, у которой нога застряла между дощечками на горке, сообщают в пресс-центре поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Инцидент произошёл 13 июля в Миассе. 10-летняя девочка, приехавшая с родителями в гости из Когалыма, играла во дворе дома в детском городке. Неожиданно нога ребёнка провалилась между досками.

«Прибыв на место, сотрудники спасотряда аккуратно приподняли дощечку ломом и монтировкой и освободили ребёнка. К счастью, девочка отделалась только лёгким испугом», — рассказывают пресс-центре.

Напомним, в Миассе спасатели снимали с дерева посреди реки мальчика, который испугался плававшего в воде зверя.

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