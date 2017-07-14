Уфимский бизнесмен похитил у граждан более 2 миллионов рублей

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы обвиняемый размещал в Интернете объявления о продаже металлоконструкций. Впоследствии от имени возглавляемых им компаний ООО «СКБ-Плюс», ООО «Фудкорт», а также знакомых предпринимателей он заключал с гражданами договоры на поставку металлических изделий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HBX7_5JFnds?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина не собирался исполнять обязательства по сделкам, а полученную от клиентов предоплату тратил на собственные нужды.