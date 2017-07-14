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15:55 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимский бизнесмен похитил у граждан более 2 миллионов рублей

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Уфы, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы обвиняемый размещал в Интернете объявления о продаже металлоконструкций. Впоследствии от имени возглавляемых им компаний ООО «СКБ-Плюс», ООО «Фудкорт», а также знакомых предпринимателей он заключал с гражданами договоры на поставку металлических изделий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина не собирался исполнять обязательства по сделкам, а полученную от клиентов предоплату тратил на собственные нужды.

Таким образом, он похитил у 61 потерпевшего свыше 2,1 млн рублей. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и частично возместил причиненный ущерб в сумме 250 тыс рублей. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Уфы.

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