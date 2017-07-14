Уфимский бизнесмен похитил у граждан более 2 миллионов рублей
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Уфы, сообщает
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Уфы, сообщает
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».
По версии следствия, с 2013 по 2016 годы обвиняемый размещал в Интернете объявления о продаже металлоконструкций. Впоследствии от имени возглавляемых им компаний ООО «СКБ-Плюс», ООО «Фудкорт», а также знакомых предпринимателей он заключал с гражданами договоры на поставку металлических изделий.
Мужчина не собирался исполнять обязательства по сделкам, а полученную от клиентов предоплату тратил на собственные нужды.
Таким образом, он похитил у 61 потерпевшего свыше 2,1 млн рублей. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и частично возместил причиненный ущерб в сумме 250 тыс рублей. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Уфы.