Крымчанин пойдет под суд за участие в расстреле банды «Казиновская»

Источник: РИА "Новости"

43-летнему крымчанину инкриминируется сразу несколько статей уголовного розыска. В том числе пособничество в убийстве двух и более лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов.

По данным следствия, вечером 31 мая 1996 года в городе Керчи обвиняемый, являясь членом одной из преступных группировок, привез исполнителей убийства к ресторану «Интерклуб», где они расстреляли из автоматов руководителей враждебной им банды «Казиновские». В результате — убито 9 человек, одному потерпевшему удалось спрятаться, еще двоим своевременно была оказана медицинская помощь.

«В момент расстрела обвиняемый осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью недопущения задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов или участниками банды “Казиновские”, после чего увез исполнителей убийства с места преступления», — говорится в сообщении.