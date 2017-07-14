СК: на Гомельщине участились преступления по заражению ВИЧ

Источник: Ежедневник.by

Если в период с 2012 по 2016 годы было зарегистрировано 38 таких преступлений, то за 6 месяцев 2017 года — уже 50. Все потерпевшие заражены ВИЧ половым путем.

По данным управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, вступил в законную силу приговор в отношении жительницы сельской местности Светлогорского района 1966 года рождения за совершение преступления по ч.2 ст. 157 УК РБ (заражение другого лица с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания). Осуждённая, зная, что с 2007 года она является носителем ВИЧ, в 2015 году неоднократно вступала в половые контакты без использования презерватива со своим сожителем 1977 года рождения. Судом Светлогорского района женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, которое ей предстоит отбыть в исправительной колонии общего режима.

Такое же наказание назначено жительнице города Светлогорска 1972 года рождения. В 2004 году женщина узнала, что заразилась ВИЧ. В зональном центре гигиены и эпидемиологии была письменно предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. По словам обвиняемой, так как долгие годы болезнь никак не проявлялась, она убедила себя в наличии врачебной ошибки и постаралась забыть о страшном диагнозе. Женщина вышла замуж, и в течение нескольких лет вступала в интимную близость с супругом, не предохраняясь. В итоге мужчина был заражен ВИЧ.

В производстве Жлобинского РОСК находилось уголовное дело в отношении сельского жителя 1973 года рождения, который заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу 1980 года рождения. В декабре 2016 года за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения этой же потерпевшей мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год. С учётом совершения нового преступления до полного отбытия наказания, районный суд приговорил мужчину к двум годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

В суд Речицкого района направлено уголовное дело в отношении жительницы Речицы 1989 года рождения. Потерпевшими по уголовному делу признаны два её знакомых 1982 года рождения. Примечательно, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности по данной статье, а также к административной ответственности за занятие проституцией и распитие алкогольных напитков в общественном месте.

В Кормянском районе зарегистрировано несколько преступлений, совершённых неработающей местной жительницей 1988 года рождения. Кормянским РОСК женщине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 157 (заражение ВИЧ двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Среди потерпевших — бывший муж обвиняемой 1981 года рождения, пенсионер 1948 года рождения и его 36-летний сын, а также несколько случайных знакомых.