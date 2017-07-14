Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Щиты Венесуэлы
16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой пропал 8-летний мальчик, нужна помощь

Предположительно, ребенок утонул.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Камышлы Уфимского района разыскивают 8-летнего мальчика. По словам близких, вечером 13 июля Макар вместе с друзьями пошел на речку порыбачить, а вскоре дети прибежали домой и рассказали, что он упал в воду.

— Говорят, что не смогли удержать его, Макара течением унесло, — рассказал Роман, друг семьи мальчика. — Сейчас на месте работают спасатели, водолазы изучают реку, но пока ничего. Нужна помощь — люди, желательно с лодками и фонариками.

Если вы можете помочь в поисках, обращайтесь по телефону — 89173681070 (Роман). Он сориентирует, куда ехать, что брать с собой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
NBC узнал о встрече бывшего агента спецслужб СССР с сыном Трампа
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Ксения Собчак и Максим Виторган растрогали соцсети семейным снимком Звездная пара с 7-месячным сыном отдыхает на побережье Средиземного моря.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь