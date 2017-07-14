Под Уфой пропал 8-летний мальчик, нужна помощь

Источник: Комсомольская правда

В деревне Камышлы Уфимского района разыскивают 8-летнего мальчика. По словам близких, вечером 13 июля Макар вместе с друзьями пошел на речку порыбачить, а вскоре дети прибежали домой и рассказали, что он упал в воду.

— Говорят, что не смогли удержать его, Макара течением унесло, — рассказал Роман, друг семьи мальчика. — Сейчас на месте работают спасатели, водолазы изучают реку, но пока ничего. Нужна помощь — люди, желательно с лодками и фонариками.