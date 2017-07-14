Житель Калининграда позвал в гости полицейских полюбоваться на коноплю

Тревогу поздним вечером 13 июля забили жильцы дома на улице Старопрегольской. Они рассказали, что их сосед ведет себя странно — ломится в двери чужих квартир, громко кричит и приглашает всех в гости.

К себе в дом он позвал и прибывших на место сотрудников патрульно-постовой службы. Им он предложил полюбоваться розами, которые он вырастил. Но вместо цветов полицейские обнаружили кусты конопли, который произрастали в мини-теплице, оборудованной в шкафу.

«Цветочные горшки с наркосодержащими растениями также стояли на компьютерном столе и в кладовой. Кроме того, в одной из комнат владелец жилища хранил весы, 8 свертков из фольги с веществом растительного происхождения внутри, предположительно, марихуаной. Всего полицейские изъяли 17 кустов конопли. Назначена криминалистическая экспертиза», — сообщили в УМВД.