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16:42 (мск), источник: АиФ Калининград

Житель Калининграда позвал в гости полицейских полюбоваться на коноплю

Полицейские обнаружили в квартире 35-летнего калининградца плантацию конопли. Ситуация не была похожа на обычное задержание, так как в гости стражей порядка горожанин пригласил сам, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Тревогу поздним вечером 13 июля забили жильцы дома на улице Старопрегольской. Они рассказали, что их сосед ведет себя странно — ломится в двери чужих квартир, громко кричит и приглашает всех в гости.

К себе в дом он позвал и прибывших на место сотрудников патрульно-постовой службы. Им он предложил полюбоваться розами, которые он вырастил. Но вместо цветов полицейские обнаружили кусты конопли, который произрастали в мини-теплице, оборудованной в шкафу.

«Цветочные горшки с наркосодержащими растениями также стояли на компьютерном столе и в кладовой. Кроме того, в одной из комнат владелец жилища хранил весы, 8 свертков из фольги с веществом растительного происхождения внутри, предположительно, марихуаной. Всего полицейские изъяли 17 кустов конопли. Назначена криминалистическая экспертиза», — сообщили в УМВД.

Решается вопрос о возбуждении в отношении 35-летнего калининградца уголовного дела.

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