Появились подробности обстоятельств гибели 10-летнего мальчика в Алексеевском районе РТ
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Появились подробности обстоятельств гибели 10-летнего мальчика еще 12 июля в Алексеевском районе РТ, недалеко от села Речное.
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Появились подробности обстоятельств гибели 10-летнего мальчика еще 12 июля в Алексеевском районе РТ, недалеко от села Речное.
Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, знакомого с ситуацией, мальчик получил удар током на территории разрушенного храма и скончался на месте.
По данным источника, рядом с разрушенным храмом расположился палаточный лагерь одной из епархий Татарстана. Ребенок зашел в храм, чтобы умыться. После этой процедуры он схватил зарядное устройство телефона и потянул за провод. В этот момент его и ударило током.
На данный момент официальных комментариев от следствия не поступало.