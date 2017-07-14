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17:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились подробности обстоятельств гибели 10-летнего мальчика в Алексеевском районе РТ

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Появились подробности обстоятельств гибели 10-летнего мальчика еще 12 июля в Алексеевском районе РТ, недалеко от села Речное.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, знакомого с ситуацией, мальчик получил удар током на территории разрушенного храма и скончался на месте.

По данным источника, рядом с разрушенным храмом расположился палаточный лагерь одной из епархий Татарстана. Ребенок зашел в храм, чтобы умыться. После этой процедуры он схватил зарядное устройство телефона и потянул за провод. В этот момент его и ударило током.

На данный момент официальных комментариев от следствия не поступало.

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