В Волжском граждане страдали от выброса сероводорода в воздух
В Волжском жители города вечером и в ночь на 14 июля 50 раз жаловались в службу охраны окружающей среды на неприятный запах, сообщает ВДТВ.
В Волжском жители города вечером и в ночь на 14 июля 50 раз жаловались в службу охраны окружающей среды на неприятный запах, сообщает ВДТВ.
Как отмечают в
Зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода.
На улице Пушкина в 21:30 в воздухе его содержание достигало 2,5 ПДК. На улице 40 лет Победы в 22:15 рост ПДК составил 1,5 раза.
На улице Александрова с 21:00 до 22:00 зарегистрировано превышение сероводорода в воздухе в 3,5 ПДК.
Волжане сообщают о конкретных предприятиях, которые делают выбросы. В мэрии отмечают, что проверкой предприятий и наказанием нарушителей заняты природоохранная прокуратура и Роспротребнадзор. Им передана информация о выбросах, остается ждать ответных шагов госорганов в отношении