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17:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волжском граждане страдали от выброса сероводорода в воздух

В Волжском жители города вечером и в ночь на 14 июля 50 раз жаловались в службу охраны окружающей среды на неприятный запах, сообщает ВДТВ.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, экологи муниципальной службы отобрали пробы воздуха в 21 и 30 микрорайонах при северо-восточном направлении ветра.

Зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода.

На улице Пушкина в 21:30 в воздухе его содержание достигало 2,5 ПДК. На улице 40 лет Победы в 22:15 рост ПДК составил 1,5 раза.

На улице Александрова с 21:00 до 22:00 зарегистрировано превышение сероводорода в воздухе в 3,5 ПДК.

Волжане сообщают о конкретных предприятиях, которые делают выбросы. В мэрии отмечают, что проверкой предприятий и наказанием нарушителей заняты природоохранная прокуратура и Роспротребнадзор. Им передана информация о выбросах, остается ждать ответных шагов госорганов в отношении предприятий-нарушителей.

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