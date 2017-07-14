В Волжском граждане страдали от выброса сероводорода в воздух

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, экологи муниципальной службы отобрали пробы воздуха в 21 и 30 микрорайонах при северо-восточном направлении ветра.

Зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода.

На улице Пушкина в 21:30 в воздухе его содержание достигало 2,5 ПДК. На улице 40 лет Победы в 22:15 рост ПДК составил 1,5 раза.

На улице Александрова с 21:00 до 22:00 зарегистрировано превышение сероводорода в воздухе в 3,5 ПДК.