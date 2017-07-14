В отеле Египта вооруженный ножом мужчина убил двух украинцев
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей Египта.
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей Египта.
Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, злоумышленник был вооружен ножом и ранил не менее шести человек. По данным Reuters, нападение произошло в отеле, убиты двое граждан Украины.
Как передает The Telegraph, жертвами злоумышленника с ножом стали две гражданки Украины.