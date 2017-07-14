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17:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В отеле Египта вооруженный ножом мужчина убил двух украинцев

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей Египта.

Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, злоумышленник был вооружен ножом и ранил не менее шести человек. По данным Reuters, нападение произошло в отеле, убиты двое граждан Украины.

Как передает The Telegraph, жертвами злоумышленника с ножом стали две гражданки Украины.

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