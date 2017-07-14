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17:25 (мск), источник: Tengrinews

Что известно о погибшем профессоре Назарбаев Университета

Tengrinews.kz рассказывает о том, что известно о погибшем при пожаре профессоре Назарбаев Университета.

Источник: Tengrinews

Профессор Назарбаев Университета Илайджа Кехинде работал в Школе медицины с июня 2016 года.

Родился 13 ноября 1953 года. Был гражданином Нигерии, супруга с детьми — граждане Великобритании. Профессор Кехинде был опытным исследователем и консультантом в сфере урологической хирургии со значительным административным опытом. Он получил степень доктора медицины в Университете Лестера (Великобритания) и более 40 лет занимался научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в сфере медицины в Нигерии, Омане, Кувейте и Великобритании.

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За этот период он был обладателем и реализовал семь научно-исследовательских грантов. Автор множества научных публикаций.

В его резюме также отмечается, что Илайджа Кехинде работал консультантом в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии в Астане.

По данным Назарбаев Университета, при пожаре погибли члены его семьи — жена Фунми Кехинде и двое дочерей Моджойн Кехинде (18 лет) и Грейс Кехинде (8 лет).

Напомним, 14 июля стало известно, что пожар в жилом комплексе «Хайвилл» в Астане унес жизни четырех человек, в том числе двоих детей. После ликвидации пожара были обнаружены тела гражданина Нигерии 1953 года рождения, его супруги, гражданки Великобритании 1963 года рождения, и двое их несовершеннолетних детей 17 и 8 лет.

В Назарбаев Университете сообщили, что погибший мужчина был профессором Школы медицины. Руководство и коллектив Назарбаев Университета выразили глубокую скорбь в связи с невосполнимой утратой и передали свои искренние соболезнования родным, друзьям и близким профессора.

По факту возгорания в ЖК «Хайвилл» начато досудебное расследование по статье 292 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены необходимые экспертизы.

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