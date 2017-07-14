Две иностранные туристки погибли во время нападения в египетском отеле

Первоначально сообщалось, что погибшие — это украинские туристки, однако позже посол Украины в Каире Геннадий Латий не подтвердил эту информацию. Как сообщил дипломат в эфире телеканала «112 Украина», погибшие могут быть гражданами Германии или Армении. МИД Армении, в свою очередь, заявил, что среди раненых есть двое армянских граждан.

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Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранных туристов, однако ни их пол, ни национальность не уточнил.

По словам осведомленного источника РИА Новости в туристической фирме, погибшие были гражданками Германии.

«В отеле Zahabia были убиты две гражданки Германии. Потом убийца пробрался в отель El Palacio и ранил одну россиянку, ударив ее ножом. Она жива, но находится в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице. Он также ранил двух граждан Армении и одного гражданина Чехии. Убийца побежал к морю в попытке скрыться, но сотрудники отеля взяли моторную лодку и поймали его», — рассказал собеседник агентства.

Пятерых пострадавших доставили в больницу. Российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев сообщил, что среди них есть женщина с гражданством России и Украины.

Есть одна наша гражданка, но у нее российское и украинское гражданство. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает. Джамшед Болтаев Генконсул РФ в Хургаде

По его словам, к пострадавшей уже ездил сотрудник российского генконсульства, чтобы проверить, все ли в порядке.

Украинский посол Украины назвал имя женщины — Елена Михайленко. По его словам, она является уроженкой Украины, но гражданкой России.

Искал иностранцев

В компании Sunny Days Egypt Hotels РИА Новости подтвердили, что среди погибших и пострадавших были постояльцы двух отелей. По словам представителя отеля, нападавший был пьян, а новостной портал «Ахль Маср», в свою очередь, передает, что он страдает психическим заболеванием.

Злоумышленника задержали. Предварительное расследование показало, что он пробрался на территорию отеля вплавь с одного из ближайших общественных пляжей.

Очевидцы рассказывают, что нападавший специально выбирал своей целью иностранцев. «Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу», — привел слова нападавшего один из отдыхающих, которого цитирует газета «Аль-Масри аль-Йоум».

По словам свидетелей, на вид преступнику 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения на иностранцев он позвонил кому-то по мобильному телефону, попросил забрать его, а затем вошел в море и поплыл. Полицейские на катере помешали ему, он вернулся на берег, и там его задержали охранники.