Две иностранные туристки погибли во время нападения в египетском отеле

Первоначально сообщалось, что погибшие — это украинские туристки, однако позже посол Украины в Каире Геннадий Латий не подтвердил эту информацию. Как сообщил дипломат в эфире телеканала «112 Украина», погибшие могут быть гражданами Германии или Армении. МИД Армении, в свою очередь, заявил, что среди раненых есть двое армянских граждан.
Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранных туристов, однако ни их пол, ни национальность не уточнил.
По словам осведомленного источника РИА Новости в туристической фирме, погибшие были гражданками Германии.
«В отеле Zahabia были убиты две гражданки Германии. Потом убийца пробрался в отель El Palacio и ранил одну россиянку, ударив ее ножом. Она жива, но находится в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице. Он также ранил двух граждан Армении и одного гражданина Чехии. Убийца побежал к морю в попытке скрыться, но сотрудники отеля взяли моторную лодку и поймали его», — рассказал собеседник агентства.
Пятерых пострадавших доставили в больницу. Российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев сообщил, что среди них есть женщина с гражданством России и Украины.
Есть одна наша гражданка, но у нее российское и украинское гражданство. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.
Джамшед БолтаевГенконсул РФ в Хургаде
По его словам, к пострадавшей уже ездил сотрудник российского генконсульства, чтобы проверить, все ли в порядке.
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Украинский посол Украины назвал имя женщины — Елена Михайленко. По его словам, она является уроженкой Украины, но гражданкой России.
В компании Sunny Days Egypt Hotels РИА Новости подтвердили, что среди погибших и пострадавших были постояльцы двух отелей. По словам представителя отеля, нападавший был пьян, а новостной портал «Ахль Маср», в свою очередь, передает, что он страдает психическим заболеванием.
Злоумышленника задержали. Предварительное расследование показало, что он пробрался на территорию отеля вплавь с одного из ближайших общественных пляжей.
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Очевидцы рассказывают, что нападавший специально выбирал своей целью иностранцев. «Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу», — привел слова нападавшего один из отдыхающих, которого цитирует газета «Аль-Масри аль-Йоум».
По словам свидетелей, на вид преступнику 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения на иностранцев он позвонил кому-то по мобильному телефону, попросил забрать его, а затем вошел в море и поплыл. Полицейские на катере помешали ему, он вернулся на берег, и там его задержали охранники.
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В Хургаде усилены меры безопасности, полиция получила распоряжение провести проверку всех жителей, особенно неработающих, но проживающих в городе. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе нападения на туристов, и намерена тщательно их изучить.
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