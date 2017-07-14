При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины
В одном из отелей Египта неизвестный с ножом напал на туристов. В числе погибших — двое граждан Украины, есть пострадавшие.
В одном из отелей Египта неизвестный с ножом напал на туристов. В числе погибших — двое граждан Украины, есть пострадавшие.
Двое украинских граждан погибли при вооруженном нападении на одном из египетских курортов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и МВД Египта. Еще четыре человека получили ранения.
Нападение произошло в курортном городе Хургада. Мотивы нападавшего пока не известно. По информации МВД страны, предположительно, попал на терртиорию отеля, приплыв с близлежащего общественного пляжа.
Дежурный генерального консульства России в Александрии (Египет) не смог оперативно прокомментировать информацию о нападении в отеле.