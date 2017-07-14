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17:18 (мск), источник: РБК

При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины

В одном из отелей Египта неизвестный с ножом напал на туристов. В числе погибших — двое граждан Украины, есть пострадавшие.

Источник: AP 2017

Двое украинских граждан погибли при вооруженном нападении на одном из египетских курортов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и МВД Египта. Еще четыре человека получили ранения.

Нападение произошло в курортном городе Хургада. Мотивы нападавшего пока не известно. По информации МВД страны, предположительно, попал на терртиорию отеля, приплыв с близлежащего общественного пляжа.

Дежурный генерального консульства России в Александрии (Египет) не смог оперативно прокомментировать информацию о нападении в отеле.

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