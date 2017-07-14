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17:38 (мск), источник: Городской репортер

На мосту Малиновского в Ростове провалился асфальт

Повреждение деформационного шва на мосту по ул. Малиновского в Ростове устранят за выходные дни, сообщил директор МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов.

Конструкции деформационного шва на путепроводе через железнодорожные пути были повреждены из-за движения грузового тяжеловесного транспорта.

«Подрядной организацией ведется подготовка необходимых материалов для восстановления поврежденной конструкции. Работы планируется завершить за выходные дни», — сообщает пресс-служба городской администрации.

На ул. Малиновского образовалась пробка в сторону выезда из города, транспорт движется со скоростью 5−7 км/ч.

Напомним, что сейчас разрабатывают проектную документацию по реконструкции моста на ул. Малиновского. Преступить к реализации проекта планируется к 2018 году.

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