На мосту Малиновского в Ростове провалился асфальт
Повреждение деформационного шва на мосту по ул. Малиновского в Ростове устранят за выходные дни, сообщил директор МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов.
Повреждение деформационного шва на мосту по ул. Малиновского в Ростове устранят за выходные дни, сообщил директор МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов.
Конструкции деформационного шва на путепроводе через железнодорожные пути были повреждены
«Подрядной организацией ведется подготовка необходимых материалов для восстановления поврежденной конструкции. Работы планируется завершить за выходные дни», — сообщает
На ул. Малиновского образовалась пробка в сторону выезда из города, транспорт движется со скоростью 5−7 км/ч.
Напомним, что сейчас разрабатывают проектную документацию по реконструкции моста на ул. Малиновского. Преступить к реализации проекта планируется к 2018 году.