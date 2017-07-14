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17:58 (мск), источник: Интерфакс

Россиянка ранена при нападении на отель в Хургаде

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — В результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей в египетской Хургаде ранена гражданка РФ, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, заявили «Интерфаксу» в генконсульстве России в Хургаде.

«По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка РФ. Женщина получила несколько ножевых ранений», — сказал собеседник агентства.

По его словам, раненая находится под присмотром врачей, «и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает».

Ранее сообщалось, что при нападении на отель в Хургаде погибли двое туристов, предположительно из Украины, еще четверо получили ранения. Нападавший был задержан.

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17:42 (мск)© Ньюстюб
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