Россиянка ранена при нападении на отель в Хургаде
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — В результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей в египетской Хургаде ранена гражданка РФ, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, заявили «Интерфаксу» в генконсульстве России в Хургаде.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.