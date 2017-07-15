В Куединском районе в пруду нашли тело женщины
31-летняя жительница деревни Китрюм утонула во время купания.
31-летняя жительница деревни Китрюм утонула во время купания.
Жители деревни Китрюм (Куединский район) 14 июля обнаружили и достали тело утонувшей женщины из местного пруда. По предварительным данным, её смерть не носит криминальный характер.
Как сообщили «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС России по Пермскому краю, 31-летняя жительница утонула накануне 13 июля.
«Она утонула во время купания в необорудованном месте. На место происшествия выехала
В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что залогом безопасности каждого человека являются только выполнение правил поведения и дисциплина пребывания около водоёма: «Берегите свою жизнь и жизнь своих детей, не оставляйте их без присмотра!».