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00:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Куединском районе в пруду нашли тело женщины

31-летняя жительница деревни Китрюм утонула во время купания.

Жители деревни Китрюм (Куединский район) 14 июля обнаружили и достали тело утонувшей женщины из местного пруда. По предварительным данным, её смерть не носит криминальный характер.

Как сообщили «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС России по Пермскому краю, 31-летняя жительница утонула накануне 13 июля.

«Она утонула во время купания в необорудованном месте. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа МО МВД Куединского района», — рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что залогом безопасности каждого человека являются только выполнение правил поведения и дисциплина пребывания около водоёма: «Берегите свою жизнь и жизнь своих детей, не оставляйте их без присмотра!».

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