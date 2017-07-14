Суд присяжных оправдал двоих осужденных за жестокое убийство в Уральске

Источник: Sputniknews.kz

В феврале 2017 года отчим и пасынок попали на скамью подсудимых по подозрению в убийстве 45-летнего жителя Уральска Берика Иманова.

По материалам дела, в ночь на 22 августа прошлого года нетрезвые мужчины в центре города ударили Иманова стеклянной бутылкой по голове, после чего жертве нападения удалось сбежать. В пьяном угаре мужчины бросились на его поиски и, найдя в сарае, подожгли потерпевшего.

Преступники скрылись с места происшествия, а спустя несколько дней Калашникову удалось ограбить продуктовый магазин в селе Мичурино на сумму более 150 тысяч тенге.

Следствие полагало, что мотивом для жестокого убийства стали оскорбительные выпады со стороны Иманова в адрес матери Алексея Калашникова.

Судья специализированного суда по уголовным делам западно-казахстанской области признал подозреваемых виновными и назначил Калашникову и Хватову наказание в виде лишения свободы сроком на 20 и 18 лет соответственно.

Однако дело об убийстве было пересмотрено спустя пять месяцев с участием суда присяжных.

«По решению прияжных заседателей Калашников и Хватов признаны невиновными в совершении убийства. Их вина не доказана. Они подлежат оправданию», — сказал председатель специализированного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.

Алексей Хватов был освобожден из-под стражи в зале суда, а его пасынок продолжает отбывать наказание за кражу. Издание отмечает, что долго в ближайшее время осужденного амнистируют.