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19:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Суд присяжных оправдал двоих осужденных за жестокое убийство в Уральске

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. Суд присяжных оправдал 32-летнего Алексея Хватова и 22-летнего Алексея Калашникова, ранее осужденных за жестокое убийство и сожжение мужчины в Уральске, сообщает региональный портал «Мой город».

Источник: Sputniknews.kz

В феврале 2017 года отчим и пасынок попали на скамью подсудимых по подозрению в убийстве 45-летнего жителя Уральска Берика Иманова.

По материалам дела, в ночь на 22 августа прошлого года нетрезвые мужчины в центре города ударили Иманова стеклянной бутылкой по голове, после чего жертве нападения удалось сбежать. В пьяном угаре мужчины бросились на его поиски и, найдя в сарае, подожгли потерпевшего.

Преступники скрылись с места происшествия, а спустя несколько дней Калашникову удалось ограбить продуктовый магазин в селе Мичурино на сумму более 150 тысяч тенге.

Следствие полагало, что мотивом для жестокого убийства стали оскорбительные выпады со стороны Иманова в адрес матери Алексея Калашникова.

Судья специализированного суда по уголовным делам западно-казахстанской области признал подозреваемых виновными и назначил Калашникову и Хватову наказание в виде лишения свободы сроком на 20 и 18 лет соответственно.

Однако дело об убийстве было пересмотрено спустя пять месяцев с участием суда присяжных.

«По решению прияжных заседателей Калашников и Хватов признаны невиновными в совершении убийства. Их вина не доказана. Они подлежат оправданию», — сказал председатель специализированного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.

Алексей Хватов был освобожден из-под стражи в зале суда, а его пасынок продолжает отбывать наказание за кражу. Издание отмечает, что долго в ближайшее время осужденного амнистируют.

Алексей Калашников был ранее неоднократно судим по статьям «Вымогательство», «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РК.

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