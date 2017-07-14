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18:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Стало известно, кто дал взятку в 101 миллион тенге начальнику отдела ДГД ЗКО

Прокурор Теректинского района Абылай Бискалиев сделал спецобращение к зампрокурору области Александру Цуранкову, передает «Уральская неделя».

Источник: Reuters

В спецобращении говорится о том, что сам процесс задержания проходил на территории Теректинского района, около аэропорта «Акжол».

«В период с сентября 2016, по март 2017 года Нурболат Урналиев неоднократно получал взятки в особо крупном размере в общей сумме 76 миллионов тенге, от учредителя ТОО “Карачаганак Агро Строй” А. Прокудина», — пишет прокурор Бискалиев в спецобращении.

По версии Абылая Бискалиева, следователь Урналиев получал взятки за содействие в прекращение уголовного дела, в отношении Прокудина по статье «Лжепредпринимательство» (на сегодняшний день статья исключена из уголовного кодекса — прим. «Уральская неделя»).

«13 июля, примерно в 16−00 часов Урналиев был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере 25 миллионов тенге», — говорится в документе.

К слову, как пишет издание, информацию о фирме ТОО «Карачаганак Агро Строй» и о предпринимателе А. Прокудине найти не удалось.

Напомним, вчера, сотрудниками антикоррупционного бюро был задержан с поличным Нурболат Урналиев — руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований ДГД по ЗКО. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Со взяткой 101 миллион тенге задержан сотрудник департамента госдоходов ЗКО.

Санкциями статьи предусматривается наказание в виде штрафа в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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