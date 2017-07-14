Неизвестный устроил резню на пляже в Египте: 6 туристов пострадали
Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей курортного города Хургада на Красном море, сообщает РИА Новости.
Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей курортного города Хургада на Красном море, сообщает РИА Новости.
Как говорится в заявлении египетских сил безопасности, шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Хургада на Красном море.
Отмечается, что нападавший задержан. По данным Reuters со ссылкой на источники, при нападении вооруженного ножом человека в отеле в Египте убиты два украинских туриста. Еще четыре иностранных туриста пострадали.
Как сообщает агентство со ссылкой на министерство внутренних дел, мотив нападавшего не установлен. Предварительное расследование установило, что нападавший, вероятно, приплыл с соседнего общественного пляжа.
Как сообщает новостной портал «Ахль Маср», пострадали двое туристов из Сербии и один из Польши. По информации издания, нападавший страдает психическим заболеванием.
Позже РИА Новости сообщило, что среди пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, которая получила поверхностные ранения. Отмечается, что ее жизни ничто не угрожает.