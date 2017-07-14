Неизвестный устроил резню на пляже в Египте: 6 туристов пострадали

Источник: Tengrinews

Как говорится в заявлении египетских сил безопасности, шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Хургада на Красном море.

Отмечается, что нападавший задержан. По данным Reuters со ссылкой на источники, при нападении вооруженного ножом человека в отеле в Египте убиты два украинских туриста. Еще четыре иностранных туриста пострадали.

Как сообщает агентство со ссылкой на министерство внутренних дел, мотив нападавшего не установлен. Предварительное расследование установило, что нападавший, вероятно, приплыл с соседнего общественного пляжа.

Как сообщает новостной портал «Ахль Маср», пострадали двое туристов из Сербии и один из Польши. По информации издания, нападавший страдает психическим заболеванием.