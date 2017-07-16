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20:05 (мск), источник: РИА Новости

Арестованы подозреваемые по делу нижегородского «реабилитационного центра»

Суд в пятницу арестовал четырех подозреваемых по делу о псевдореабилитационном центре в Богородском районе Нижегородской области, где удерживались 37 человек, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, сообщает СУСК по региону.

Правоохранители в среду освободили из дома в деревне Дуденево Богородского района 37 жителей различных регионов России, которые удерживались там против их воли. По версии следствия, подозреваемые на протяжении длительного времени похищали и незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. В СУСК заявили, что к ним применялись методы физического и морального воздействия, унижающие человеческое достоинство. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении.

«Четырнадцатого июля судом удовлетворено ходатайство следователей СУСК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-, 42-, 39- и 35-летнего подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее в деревне Ройка Кстовского района в Нижегородской области из подобного центра были освобождены более 60 человек. Некоторые из этих людей удерживались насильно. По версии следствия, организаторы центра силой увозили тяжелобольных людей (наркоманов и алкоголиков), «вводя их близких в заблуждение относительно способов, методов и результатов подобной деятельности, преподносящейся как излечение».

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