Арестованы подозреваемые по делу нижегородского «реабилитационного центра»

Правоохранители в среду освободили из дома в деревне Дуденево Богородского района 37 жителей различных регионов России, которые удерживались там против их воли. По версии следствия, подозреваемые на протяжении длительного времени похищали и незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. В СУСК заявили, что к ним применялись методы физического и морального воздействия, унижающие человеческое достоинство. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении.

«Четырнадцатого июля судом удовлетворено ходатайство следователей СУСК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-, 42-, 39- и 35-летнего подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.