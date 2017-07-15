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11:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области задержали мужчину, пытавшегося вывезти военную технику на Украину

Центральный райсуд Воронежа арестовал на 2 месяца мужчину, которого подозревают в контрабанде военной технике.

Источник: Новости Воронежа

По данным следствия, 10 июля в Воронежской области сотрудники УФСБ досмотрели «ГАЗ-330202», направлявшийся из России на Украину. В авто нашли и изъяли три зеленых футляра с предметами военной техники внутри.

Какое именно оружие пытались перевезти не уточняется, но поясняется, что вывоз подобной техники осуществляется по лицензиям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Мужчину подозревают в покушении на совершение тяжкого преступления. За него предусмотрено наказание — от 3 до 7 лет тюрьмы. Регистрации и постоянного места жительства на территории Воронежа у автомобилиста нет. А супруга его живет на Украине. Поэтому суд решил арестовать подозреваемого на 2 месяца.

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