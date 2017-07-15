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15:16 (мск), источник: KaliningradToday

Под Калининградом полицейский предстанет перед судом за подмену наркотиков на сахарную пудру

В Калининградской области прокурор города Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника отдела полиции по Светловскому городскому округу.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

По версии следствия майор полиции в силу своих служебных обязанностей являлся лицом, ответственным за учет и хранение изъятых по уголовным делам и признанных вещественными доказательствами наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В связи с этим сотрудник полиции имел беспрепятственный доступ к специальному помещению и сейфу для хранения вещественных доказательств.

Летом прошлого года обвиняемый с целью хищения наркотиков украл из опечатанной коробки с вещественными доказательствами около 136 граммов смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство, а также более 41 грамма гашиша, прокомментировали собкору KaliningradToday в прокуратуре Калининградской области.

В дальнейшем сотрудник полиции, чтобы восполнить недостачу, незаконно приобрел около 42,5 грамма гашиша, который подложил в коробку с вещественными доказательствами перед направлением ее в судебное заседание.

Это обстоятельство было выявлено прокуратурой г. Светлого при поддержании государственного обвинения по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Так, при исследовании в суде изъятых у подсудимого наркотиков прокурор установил несоответствие количества упаковок с метамфетамином (137 пакетиков вместо 134) и количества (кусочков) гашиша. Кроме того, внешний осмотр упаковок с гашишем вызвал сомнение в его подлинности.

В связи с этим в судебное заседание был вызван эксперт, проводивший экспертизу указанных вещественных доказательств.

При повторном вскрытии упаковок с наркотическими средствами для предъявления их эксперту была установлена подмена ранее осмотренных судом свертков с гашишем (иная форма, цвет, плотность вещества).

Дополнительная судебно-химическая экспертиза выявила, что в суд под видом вещественных доказательств по делу о незаконном обороте наркотических средств поступили 137 пакетиков с сахарной пудрой.

Кроме того, гашиш, представленный суду, не являлся тем наркотическим веществом, которое подвергалось экспертному исследованию в ходе расследования уголовного дела.

Дальнейшая проверка показала, что вещественные доказательства по данному уголовному делу, как и другие изъятые наркотические средства, хранятся у одного сотрудника отдела полиции. Этим же сотрудником осуществлялась и доставка вещественных доказательств в суд.

По этим материалам прокурорской проверки и было возбуждено в отношении сотрудника городского отдела полиции уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ.

В настоящее время данное уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.

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