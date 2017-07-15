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09:37 (мск), источник: Новый Калининград

Роспотребнадзор региона предупреждает о мошенниках, выдающих себя за инспекторов

В Черняховске неизвестные пытались провести проверки кассовых аппаратов в магазинах, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом его региональное управление сообщает на своем сайте в пятницу.

Источник: Новый Калининград

«Данные действия не связаны с деятельностью управления и его территориальных органов, являются противоправными и направлены на незаконное получение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, что образует состав преступления по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Всех, кто станет свидетелями подобных случаев, в Роспотребнадзоре просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и управление самого санитарного ведомства по телефону 53−69−42.

Как напоминают в управлении, все проверки проводятся в соответствии с распоряжениями, которые в обязательном порядке под роспись предъявляются хозяйствующим субъектам в момент начала инспекции. Кроме того, плановые проверки осуществляются строго в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с прокуратурой. Ознакомиться с ним можно на сайте управления.

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