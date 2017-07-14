Дейдей получил осколочное ранение бедра, состояние стабильное — полиция
Народного депутата Евгения Дейдея, получившего осколочное ранение на окраине Авдеевки, прооперировали, его состояние стабильное.
Народного депутата Евгения Дейдея, получившего осколочное ранение на окраине Авдеевки, прооперировали, его состояние стабильное.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает полк полиции специального назначения «Киев».
«Несколько часов назад на окраине Авдеевки получил осколочное ранение Евгений Дейдей. По предварительной информации, осколок попал в бедро. Сейчас Дейдей находится в больнице, где получает необходимую помощь. По словам врачей, операция прошла успешно.
Как сообщал УНИАН, Дейдея госпитализировали в Красноармейский военный госпиталь. ЧП произошло в районе Авдеевской промзоны.
Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168−2 Уголовного кодекса Украины).
3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.
11 июля Верховная Рада отказалась дать согласие на лишение Дейдея депутатской неприкосновенности.