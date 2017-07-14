Дейдей получил осколочное ранение бедра, состояние стабильное — полиция

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полк полиции специального назначения «Киев».

«Несколько часов назад на окраине Авдеевки получил осколочное ранение Евгений Дейдей. По предварительной информации, осколок попал в бедро. Сейчас Дейдей находится в больнице, где получает необходимую помощь. По словам врачей, операция прошла успешно. Жизненно-важные органы не задеты. Его состояние стабильно», — сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Дейдея госпитализировали в Красноармейский военный госпиталь. ЧП произошло в районе Авдеевской промзоны.

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168−2 Уголовного кодекса Украины).

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.