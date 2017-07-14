Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Мужчина с ножом напал на отдыхающих иностранных туристов в Хургаде, в результате погибли две женщины, четыре человека пострадали.
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Мужчина с ножом напал на отдыхающих иностранных туристов в Хургаде, в результате погибли две женщины, четыре человека пострадали.
Сначала СМИ сообщили о гибели двух гражданок Украины. Однако эта информация не подтвердилась. По уточненным данным, жертвами атаки стали две женщины из Германии.
В пятницу неизвестный напал с ножом на туристов, отдыхавших на закрытом отеле пляжа в Хургаде. Туда он по берегу пробрался с территории соседнего общественного пляжа. Мужчина убил двух женщин и ранил еще четыре человека: гражданок Армении, Чехии и одну туристку с гражданством России и Украины.
Нападавшего задержали сотрудники отеля. Мотивы злоумышленника до сих пор неизвестны. По предварительной информации, он может страдать психическим заболеванием.
Посольство Беларуси сообщило, что граждане нашей страны при атаке не пострадали.
Посольство Украины в Египте призвало граждан своей страны
Министр добавил, что украинский консул выясняет ситуацию на месте трагедии в Хургаде.
В связи с нападением Ростуризм напомнил российским туроператорам о запрете продажи путевок в Египет. Авиасообщение между странами
«Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Египте и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также Ростуризм призвал граждан РФ объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в эту страну.